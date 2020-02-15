Tuba Ünsal'ın üstsüz 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın Sevgililer Günü olay oldu. Ünsal Sevgililer Günü paylaşımında çıplak bir pozunu Instagram hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafa yazdığı notlar da büyük gündem oldu. Tuba Ünsal üstsüz bir pozunu fotoğrafını koyduğu paylaşıma yazdıklarıyla herkesten takdir topladı.

Tuba Ünsal üstsüz pozunu koyduğu paylaşıma şu notu düştü:

"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."