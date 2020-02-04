Tuğba Ekinci, bikinili fotoğrafı ile Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu

Sosyal medya paylaşımları ile olay yaratan Tuğba Ekinci, bu kez Hadise ve Hülya Avşar’ı hedef aldı. Bikinili fotoğrafını paylaşarak ünlü isimlere gönderme yaptı.

Ünlü isimlere meydan okudu

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, konser kıyafetlerinden dolayı eleştirildiği için mayosu ile video paylaşan Hadise’ye ve fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar’a meydan okudu.

Kişisel hesabından bikinili fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Tuğba Ekinci, ‘’Hadise ve Hülya Avşar’a meydan okuyorum. İkisi de hava sıkıyor’’ dedi.

‘’En güzeli sensin’’

Tuğba Ekinci’nin bikinili fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Ekinci’nin hayranları, ‘’En güzeli sensin’’ ve ‘’Sen onları cebinden çıkarırsın’’ gibi yorumlar yaptı. Hadise ve Hülya Avşar cephesinden cevap gelip gelmeyeceği merak ediliyor.