Tuğba Özerk'in 'organik' projesi çok konuşulacak!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde vakit geçirdiği bu donemde, sağlık konusunda organik tarımın önemi de daha çok anlaşıldı. 39 yaşındaki güzel şarkıcı Tuğba Özerk, organik tarım konusunda çok istekli. ‘Enes Özdemir ile bi konuşalım' programına konuşan Özerk, hayallerini anlattı.

Tuğba Özerk, “Bir çiftlik kurmak istiyorum. Sebzeden tutun süt ve peynir ürünlerine kadar her şeyi üretmek istiyorum. Ağaçlarla ile ilgili bir projem var ve o ağaçların organik reçellerini yapmak istiyorum” diyerek geleceğe yönelik planlarının olduğunu belirtti.