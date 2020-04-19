Tuğba Ünsal’la aldatmıştı; Elisabeth Mas Caner Karaoğlu’nu affetti

Ünlü işadamı Caner Karaoğlu, ispanyol eşi Elisabeth Mas’i Tuğba Ünsal’la aldatmıştı. Elisabeth Mas bu olaydan sonra boşanma davası açtı. Fakat birlikte görüntülenen çiftin barıştığı öne sürüldü.

Çok konuşulanolayından sonra, İspanyol manken Elisabeth Mas, Caner Karaoğlu’na boşanma davası açmış ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti. Önceki gün Baltalimanı’nda görüntülenen çiftin barıştığı ve Elisabeth Mas’in kendisini Tuğba Ünsal’la aldatan Caner Karaoğlu’nu affettiği öğrenildi.