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Tuğba Ünsal’la aldatmıştı; Elisabeth Mas Caner Karaoğlu’nu affetti

Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma davasında yeni gelişme. Elisabeth Mas, Caner Karaoğlu’nu affetti.

19 Nisan 2020 Pazar 12:42
Tuğba Ünsal’la aldatmıştı; Elisabeth Mas Caner Karaoğlu’nu affetti

Ünlü işadamı Caner Karaoğlu, ispanyol eşi Elisabeth Mas’i Tuğba Ünsal’la aldatmıştı. Elisabeth Mas bu olaydan sonra boşanma davası açtı. Fakat birlikte görüntülenen çiftin barıştığı öne sürüldü.  

Tuğba Ünsal’la aldatmıştı; Elisabeth Mas Caner Karaoğlu’nu affetti
Çok konuşulan aldatma olayından sonra, İspanyol manken Elisabeth Mas,  Caner Karaoğlu’na boşanma davası açmış ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.  Önceki gün Baltalimanı’nda görüntülenen çiftin barıştığı ve Elisabeth Mas’in kendisini Tuğba Ünsal’la aldatan Caner Karaoğlu’nu affettiği öğrenildi.  

Tuğba Ünsal’la aldatmıştı; Elisabeth Mas Caner Karaoğlu’nu affetti

Son Güncelleme: 19.04.2020 12:46
Anahtar Kelimeler:
AldatmaCaner KaraoğluTuğba ÜnsalElisabeth Mas
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