Tuğçe Kazaz hakkında Atatürk’e hakaretten suç duyurusu

Ünlü model Tuğçe Kazaz Youtube üzerinde yapılan bir yayında ‘Kemalizm ile arasına mesafe koymayan Allah ile arasına mesafe koyar’ sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Tuğçe Kazaz’ın bu sözlerinin ardından kendisine dava açıldı. Avukat Turgay Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘5816 sayılı kanuna muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda avukat Özcan şu sözleri kullandı:

Tüm ülkede tanınan eski bir manken olan ve 2001 yılında güzellik yarışmasında birinci bu kişi din değiştirmesiyle gündeme gelmiştir.

Son olarak Atatürk ve hatırasına sansasyonel sözlerle gündeme gelme çabasında olan bu kişi Cumhuriyet’in değerlerini ayaklar altına almıştır.

Kemalizm ne dindir, ne de Atatürk ilah. Kazaz sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş ve Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiği açıktır.

Atatürk’ü İslam düşmanı olarak gösteren ve insanların dini duygularını istismar eden bu kişi bundan rant sağlamak amacındadır.

Tuğçe Kazaz ne demişti?

Sürekli din değiştirme ve birçok skandalla gündeme gelen ‘yalaka’ lakaplı eski model Tuğçe Kazaz, şu sözleri kullanmıştı:

Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü.

Tuğçe Kazaz’ın olay olan ifadelerini kullandığı video

Kazaz videoda şu sözleri de kullandı. ‘Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan miras kalktı. Bunun tam aksine getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı…