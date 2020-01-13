İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Tuğçe Kazaz hakkında Atatürk’e hakaretten suç duyurusu

Eski model Tuğçe Kazaz Youtube kanalında Atatürk aleyhinde sözleriyle gündeme oturmuştu. Avukat Turgay Özcan Tuğçe Kazaz hakkında Atatürk’e hakaretten suç duyurusunda bulundu. Detaylar haberimizde.

13 Ocak 2020 Pazartesi 19:03
Tuğçe Kazaz hakkında Atatürk’e hakaretten suç duyurusu

Ünlü model Tuğçe Kazaz Youtube üzerinde yapılan bir yayında ‘Kemalizm ile arasına mesafe koymayan Allah ile arasına mesafe koyar’ sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Atatürk’e hakaret

Tuğçe Kazaz’ın bu sözlerinin ardından kendisine dava açıldı. Avukat Turgay Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘5816 sayılı kanuna muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda avukat Özcan şu sözleri kullandı:

  • Tüm ülkede tanınan eski bir manken olan ve 2001 yılında güzellik yarışmasında birinci bu kişi din değiştirmesiyle gündeme gelmiştir.
  • Son olarak Atatürk ve hatırasına sansasyonel sözlerle gündeme gelme çabasında olan bu kişi Cumhuriyet’in değerlerini ayaklar altına almıştır.
  • Kemalizm ne dindir, ne de Atatürk ilah. Kazaz sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş ve Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiği açıktır.
  • Atatürk’ü İslam düşmanı olarak gösteren ve insanların dini duygularını istismar eden bu kişi bundan rant sağlamak amacındadır.

Tuğçe Kazaz ne demişti?

Sürekli din değiştirme ve birçok skandalla gündeme gelen ‘yalaka’ lakaplı eski model Tuğçe Kazaz, şu sözleri kullanmıştı:

Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü.

Tuğçe Kazaz’ın olay olan ifadelerini kullandığı video

Kazaz videoda şu sözleri de kullandı. ‘Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan miras kalktı. Bunun tam aksine getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı…

Son Güncelleme: 13.01.2020 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Johnny Sins erik dalı oynadı videosu sosyal medyayı salladı!
Johnny Sins erik dalı oynadı videosu sosyal medyayı salladı!
Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!
Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğün tarihini açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğün tarihini açıkladı
Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog
Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog
Aşk iddialarında Mustafa Sandal cephesinden Defne Samyeli'ye manidar yanıt
Aşk iddialarında Mustafa Sandal cephesinden Defne Samyeli'ye manidar yanıt
Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel'den müjdeli haber! Davullu zurnalı düğün geliyor!
Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel'den müjdeli haber! Davullu zurnalı düğün geliyor!

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Merih Demiral ne kadar süre oynayamayacak? Sakatlığı ne?
Ozark 3. Sezon ne zaman başlayacak? Ozark yeni sezon tarihi
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
Hac kesin kayıt işlemleri nelerdir? 2020 Hac kesin kayıt işlemleri ve kesin kayıt belgesi alma
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşk dedikoduları dolaşmaya başladı!
2020 araç MTV ödeme tutarı ne kadar? Hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?
Survivor 2020 kadrosunda olan oyuncular kimler? İşte kesinleşen Survivor 2020 yarışmacıları
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Ocak Atv yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Traktör kredisi veren bankalar listesi
2020 Pantene Altın Kelebek Ödülü ne zaman? Pantene Altın Kelebek ödülleri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.