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Tuğçe Kazaz'ın Atatürk ve ilkeleri hakkında skandal sözlerine eleştiri yağdı

Eski model Tuğçe Kazaz, YouTube kanalından yayınladığı bir videoyla Atatürk ve ilkeler hakkında sakandal ötesi sözler söyledi. Kemalizm'i eleştiren Kazaz'a sosyal medyada tepkiler büyüyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:03
Tuğçe Kazaz'ın Atatürk ve ilkeleri hakkında skandal sözlerine eleştiri yağdı

Sık sık din değiştimesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde olan eski model Tuğçe Kazaz Atatürk ve Ataürk'ün ilkeleri hakkında skandal açıklamalar yaptı. YouTube kanalına yüklediği bir video ile konuşan Kazaz'a tekiler çığ gibi büyüyor.

YouTube kanalına 12 Aralık’ta yüklediği videoda sarf ettiği sözler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken eleştiri yağmuruna tutulan Tuğçe Kazaz açıklamasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine çirkin sözler söyledi.

Kazaz konuşmasında; “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü.

Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan miras ortadan kaldırıldı. Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı..." ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medya ayağa kalktı.

İşte o video:

Son Güncelleme: 09.01.2020 13:14
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AtatürkTuğçe KazazAtatürk IlkeleriYoutube Video
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