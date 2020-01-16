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Tülin Şahin ve kızı Siena Leyla alışverişte görüntülendi

Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün 3 aylık kızı Siena Leyla ve eşi Pedro Noronha ile AVM'de objektiflere takıldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:47
Tülin Şahin ve kızı Siena Leyla alışverişte görüntülendi

Tülin Şahin, 2019 yılında Pedro Noronha ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Kısa bir süre sonra müjdeli haberi veren Şahin, anne olacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla Siena'yı dünyaya getirerek anne olan Şahin, bir AVM'de objekiflere takıldı. Eşi ve kızı ile birlikte alışveriş yapan güzel model, bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan çift, objektiflere kızlarıyla birlikte poz verdi.

TÜLİN, HARİKA BİR ANNE

Tülin Şahin'in eşi Pedro Noronha, ilk kez muhabirlerin sorularını cevapladı. Türkçe dersi aldığını söylene Noronha muhabirlerin, “Eşiniz veya Türkiye hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Türkiye’yi çok seviyorum. Eşim de muhteşem, harika bir anne" şeklinde cevep verdi.

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Son Güncelleme: 16.01.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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