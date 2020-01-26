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Türkiye sevdalısı Della Miles'ten Elazığ depremine destek

ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak depremzedelerin acısını paylaştı. Tam bir Türkiye sevdalısı olan Miles, bölgedeki afet yararına gerçekleştirilecek herhangi bir konserde gönüllü olarak yer alacağını söyledi.

26 Ocak 2020 Pazar 15:50
Türkiye sevdalısı Della Miles'ten Elazığ depremine destek

Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte çok uzun bir süre aynı sahnede şakı söyleyen soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ depremi sonrasında depremzedelerin acısını paylaştı. Daha önce de Barış Pınarı Harekatı başladığında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki sıfır noktasına giderek hem vatandaşlara hem de güvenlik güçlerine destek veren Miles, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak toplumsal duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Türkiye sevdalısı Della Miles'ten Elazığ depremine destek

Mile, yaptığı paylaşımda Şubat ayı sonuna kadar ABD ve Avrupa'da konserleri olduğunu söyleyerek, "Mart ayından itibaren çok çok özlediğim Türkiye'ye döneceğim. O tarihten itibaren depremzedeler yararına düzenlenecek bir etkinlikte seve seve sahne almaya hazırım. Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de yaşanan depremden sonra onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim. Onun için yaraları sarmak adına sanatımla ve yüreğimle Türk halkının yanında olacağım" mesajını yazdı.

Türkiye sevdalısı Della Miles'ten Elazığ depremine destek

Türkiye sevdalısı olarak bilinen Della Miles, topluma duyarlı kimliğinden hiç bir zaman vazgeçmeyerek Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylemiş ve  Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.

Türkiye sevdalısı Della Miles'ten Elazığ depremine destek

Son Güncelleme: 26.01.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
KonserElazığ DepremiDell Miles
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