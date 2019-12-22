Türkücü Ceylan'ın acı günü

26 yaşındaki Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim yarışmasının 7. sezonun yarışmacı olarak ekranlarda boy göstermişti. Bir bankada görev yapan genç kadın aslen Tunceli'li ve türkücü Ceylan'ın da yeğenidir.

Nazlıcan Arkan, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Genç kız bugün yaşam mücadelesini kaybetti ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ceylan, daha önce yeğeni yoğum bakımdayken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerinden dua etmelerini istemişti. Bugün kötü haberi alan Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ın ölüm haberiyle sarsıldı.