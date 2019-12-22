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Türkücü Ceylan'ın acı günü

Ceylan, İşte Benim Stilim'de yarışmacı olarak ekranlara gelen yeğeni Nazlıcan Arkan'ın acı haberini aldı.

22 Aralık 2019 Pazar 14:02
Türkücü Ceylan'ın acı günü

26 yaşındaki Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim yarışmasının 7. sezonun yarışmacı olarak ekranlarda boy göstermişti. Bir bankada görev yapan genç kadın aslen Tunceli'li ve türkücü Ceylan'ın da yeğenidir. 

Türkücü Ceylan'ın acı günü ile ilgili görsel sonucu

Nazlıcan Arkan, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Genç kız bugün yaşam mücadelesini kaybetti ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ceylan, daha önce yeğeni yoğum bakımdayken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerinden dua etmelerini istemişti. Bugün kötü haberi alan Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

Türkücü Ceylan'ın acı günü ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 14:02
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