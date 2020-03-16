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Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, katıldığı bir magazin programında Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi kendisine sorulunca çok ilginç bir yaklaşım sergiledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 21:15
Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından  paylaştığı piyano görüntüleriyle çok konuşulan  56 yaşındaki türkücü İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini yorumlarken, ''Ünlü çiftlerin yaş farkı abartılıyor, bunları aşın artık. ben 20 yaşında birini sevebilirim, yaş sınırı koymuyorum. O da  beni sevebilir'' şeklinde konuştu. 

Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!
 
Bu yorum karşısında kızını böyle bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağı kendisine  sorulduğunda ise; “Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” diyerek şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Kendisine az önceki açıklamaları hatırlatıldığında ise “bizler sanal dünyadayız” cevabını verdi. 


 

Son Güncelleme: 16.03.2020 21:15
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MagazinSerenayIzzet YıldızhanCem SerenayCemS
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