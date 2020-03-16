Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Geçtiğimiz günlerdeosyal medya hesabından paylaştığı piyano görüntüleriyle çok konuşulan 56 yaşındaki türkücü İzzet Yıldızhan,Yılmaz veSarıkaya ilişkisini yorumlarken, ''Ünlü çiftlerin yaş farkı abartılıyor, bunları aşın artık. ben 20 yaşında birini sevebilirim, yaş sınırı koymuyorum. O da beni sevebilir'' şeklinde konuştu.





Bu yorum karşısında kızını böyle bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağı kendisine sorulduğunda ise; “Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” diyerek şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Kendisine az önceki açıklamaları hatırlatıldığında ise “bizler sanal dünyadayız” cevabını verdi.



