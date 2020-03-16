betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87888
ALTIN
311.129
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8934
EURO
7.1690

Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, katıldığı bir magazin programında Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi kendisine sorulunca çok ilginç bir yaklaşım sergiledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 21:15
Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından  paylaştığı piyano görüntüleriyle çok konuşulan  56 yaşındaki türkücü İzzet Yıldızhan, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini yorumlarken, ''Ünlü çiftlerin yaş farkı abartılıyor, bunları aşın artık. ben 20 yaşında birini sevebilirim, yaş sınırı koymuyorum. O da  beni sevebilir'' şeklinde konuştu. 

Türkücü İzzet Yıldızhan'dan Cem-Serenay aşkına çok konuşulacak yorum!
 
Bu yorum karşısında kızını böyle bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağı kendisine  sorulduğunda ise; “Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” diyerek şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Kendisine az önceki açıklamaları hatırlatıldığında ise “bizler sanal dünyadayız” cevabını verdi. 


 

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:22
Anahtar Kelimeler:
MagazinSerenayIzzet YıldızhanCem SerenayCemS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler: "Evde keyfim yerinde"
Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen Eser Yenenler: "Evde keyfim yerinde"
Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!
Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!
Cem Yılmaz ile müstakbel kayınvalidesi arasında ayaküstü hasb-i hal!
Cem Yılmaz ile müstakbel kayınvalidesi arasında ayaküstü hasb-i hal!
İlk kez görüntülendiler; Burcu Esmersoy yeni aşkıyla el ele!
İlk kez görüntülendiler; Burcu Esmersoy yeni aşkıyla el ele!
Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah aşkı bitti mi?
Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah aşkı bitti mi?
Buray, Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’ın kamp sefası
Buray, Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’ın kamp sefası

Popüler Haberler

18 Mart Çanakkale Şiirleri 2-3-4 Kıtalık Kısa ve Uzun Şiirler
16 Mart Pazartesi kanalların güncel yayın akışları belli oldu. KANAL D, FOX TV, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve Star TV yayın akışları!
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
2020 yılında park cezası ne kadar oldu? Park cezası güncel ücreti
Badem göz estetiği nedir? Badem göz ortalama estetik fiyatları
Netflix hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır? Netflix abonelik bitirme
Market alışverişin daha hesaplı hale getirmek için öneri ve yöntemler
Gebelikte cinsellik zararlımıdır? Hamilelikte cinsel hayat nasıl olmalıdır?
Burun estetiği fiyatları ortalama ne kadardır? Burun estetiği zor mudur?
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Netflix 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Mart neden yayınlanmadı? gelmedi? Yedinci Koğuştaki Mucize filmi izle ne zaman yayınlanacak? Tarih ertelendi!
Özel Hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları 2020
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Çağatay Erdenetin kardeşinin gerçek adı nedir?
Emekli maaşı başka bir bankaya nasıl taşınır?
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır 2020 adres değişikliği edevlet üzerinden yapılır mı? Adres değişikliği gerekli belgeler nelerdir?
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Yasak Elma Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Can Nergis hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.