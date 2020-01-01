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Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!

Yasak Elma dizisinin Leyla'sı Tuvana Türkay, çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu. Türkay'ın klibindeki küvet sahneleri sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı küvet görüntüleri hatırlandı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:48
Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!

Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay, sesiyle de etkileyici olabileceğini ‘’Yalan De’’ isimle single’ı ile kanıtlamayı başardı. Yeni tekli çalışmasıyla hayranlarının beğenisini kazanan Türkay’a sosyal medyadan övgü dolu mesajlar yağdı. Söz konusu şarkının klibinde ünlü oyuncunun banyo sahneleri büyük bir yankı uyandırdı.

tuvana türkay

Kısa süre önce sosyal medya hesabından banyo yaptığı anlardan bir fotoğraf karesi paylaşan ünlü şarkıcı ‘’Yalan De’’ klibine atıfta bulunduğunu göstermiş oldu. Ünlü oyuncu söz konusu banyo paylaşımıyla klibinin mesajını vermiş fakat hiçbir takipçi bunu anlayamamıştı.

Tuvana türkay küvet görüntüleri

Sosyal medyada küvetteki çıplak paylaşımlarıyla da öne çıkan Türkay, yalnızca güzelliğiyle değil sesiyle de hayranlarından tam not almayı başardı.

tuvana türkay çıplak

Son Güncelleme: 01.01.2020 16:48
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