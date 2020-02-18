Tuvana Türkay'ın galada yaptığı gaf Onur Tuna'yı kızdırdı

Güzel oyuncu Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası geçtğimiz akşam yapıldı. Oyuncuların gala öncesinde basına yaptığı konuşmaları sırasında Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

Başarılı oyuncu Onur Tuna, konuşması sırasında "Çekimler sırasında çok eğlendik. Birlikte güzel sahnelerimizin olduğuna inanıyoruz" demesinin hemen ardından, söz alan rol arkadaşı Tuvana Türkay, kamera karşısına geçtikten sonra "Şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden biraz farklı, ters köşe. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de bunu hissederler klişelerine girmeyeceğim. Hiç kimse çektiği filmle alakalı 'Ben çok kötü bir film çektim; gitmeyin, izlemeyin' demez" diye konuştu.

Güzel oyuncunun bu konuşmalarından sonra bozulan Onur Tuna ve Altan Erkekli'nin yaşadığı şaşkınlıkları ise gözlerden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler sonrasında büyük tepki toplayan Tuvana Türkay, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendisini savundu. Türkay paylaçımında, "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir." ifadelerini kullandı.