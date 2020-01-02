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Tuvana Türkay’ın küvette çıplak görüntüleri sosyal medyada gündem!

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, müzik dünyasına adımı attı. İlk defa tek başına mikrofon başına geçen Tuvana Türkay’ın küvette çıplak görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:47
Tuvana Türkay’ın küvette çıplak görüntüleri sosyal medyada gündem!

Tuvana Türkay ‘’ Yalan de’’ isimli single parçasına klip çekti. Tuvana Türkay’ın küvette çektiği klip sosyal medyanın gündemi haline geldi. Birçok dizi ve sinema filmi projesinde yer alan başarılı oyuncu daha önce Tuna Kiremitçi ile bir düete imza atmıştı. Bu kez mikrofonu tek başına eline alan Tuvana Türkay müzik sektörüne atılarak single çıkardı. Güzel oyuncunun klibi olay oldu.

tuvana türkay klip ile ilgili görsel sonucu

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul’da dünyay gelen Tuvana Türkay, Fox Tv’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında da şarkı söyleyecek olan oyuncu, kendi klibini çıkardı. Yalan de isimli parçasına klip çeken Tuvana Türkay’ın küvet görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:47
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