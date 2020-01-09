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Ünlü futbolcu Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan çırılçıplak poz

Son günlerde paylaştığı dikkat çekici fotoğraflarla gündem yaratan ünlü futbolcu Mouro Icardi’nin eşi Wanda Nara bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Nara, Instagram üzerinden paylaştığı çırılçıplak pozla olay oldu. İşte o pozlar..

09 Ocak 2020 Perşembe 23:08
Ünlü futbolcu Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan çırılçıplak poz

En son eşiyle çıktıkları tatilden attığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü futbolcu Mouro Icardi’nın 33 yaşındaki güzel eşi bu tatilde bikinisiyle verdiği pozlarla binlerce beğeni almıştı.

Bu paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeninin yanı sıra binlerce de yorum geldi. Fotoğrafın altına  ‘Vauw, sen bir numarasın’, ‘Aman tanrım, seni seviyorum’, ‘Her zaman için etkileyici olmayı başarıyorsun’… gibi yorumlar yağdı.

Bu pozların yanı sıra söylediği şeylerle de gündem yaratan Wanda Nara, Paris Saint Germain’de oynayan futbolcu eşiyle maçı kaybettiği zaman birlikte olmadığını da söyledi. Bilindiği üzere Nara aynı zamanda eşi Icardi’nin menajerliğini de yapmakta.

İşte Instagram’da paylaştığı olay yaratan o pozlar..

 

Son Güncelleme: 09.01.2020 23:08
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