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Ünlü manken Özge Ulusoy sessizliğini bozdu

Sosyal medyada estetik yaptırdığı gerekçesiyle sürekli eleştiren Özge Ulusoy, ilk kez hakkında ortaya atılan iddiaları yanıtladı.

11 Şubat 2020 Salı 23:42
Ünlü manken Özge Ulusoy sessizliğini bozdu

37 yaşındaki manken Özge Ulusoy, son zamanlarda geçirdiği büyük değişimden dolayı hakkında çıkan estetik haberlerine sessiz kalmadı. Bir magazin fotoğrafının canlı yayınına katılan Ulusoy, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu ve şu sözleri dile getirdi: 

özge ulusoy

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."

Anahtar Kelimeler:
MagazinMankenEstetikAçıklamaözge UlusoyIddia
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