Ünlü manken telefon numarasını paylaştı; takipçileriyle mesajlaştı

Güzel model, "Herkese selam, umarım iyi ve güvendesiniz. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin" diye bir paylaşımyaptı. Cara Delevingne'in bu paylaşımın hemen ardından paylaştığı linke tıklayanlar Cara Delevingne ile konuşmaya başladılar. Mesajların çoğunluğu ise 'Bu gerçek mi?' , 'çalışıyor mu?', 'inanamıyorum' şeklindeydi.

Cara Delevingne, takipçileriyle biraz mesajlaştıktan sonra bütün mesajlara cevap veremeyeceğini ama mesaj atan herkese teşekkür ettiğini belirtti.