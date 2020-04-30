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Ünlü manken telefon numarasını paylaştı; takipçileriyle mesajlaştı

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı. Kendisi gibi karantinada olan ve zor günler geçiren takipçilerine moral olması için bunu yaptığını dile getiren ünlü model, sayısız mesaj aldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:18
Ünlü manken telefon numarasını paylaştı; takipçileriyle mesajlaştı

Güzel model, "Herkese selam, umarım iyi ve güvendesiniz. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin" diye bir paylaşımyaptı. Cara Delevingne'in bu paylaşımın hemen  ardından paylaştığı linke tıklayanlar Cara Delevingne ile konuşmaya başladılar.  Mesajların çoğunluğu ise 'Bu gerçek mi?' , 'çalışıyor mu?',  'inanamıyorum' şeklindeydi.  

Ünlü manken telefon numarasını paylaştı; takipçileriyle mesajlaştı

Cara Delevingne, takipçileriyle biraz mesajlaştıktan sonra bütün mesajlara  cevap veremeyeceğini ama mesaj atan herkese teşekkür ettiğini belirtti.  

Ünlü manken telefon numarasını paylaştı; takipçileriyle mesajlaştı

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Cara DelevingneMesajTelefon NumaraCanlı Sohbet
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