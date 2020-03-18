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Ünlü model Victoria Bonya'den tepki çeken paylaşım! "Dünyanın yarısı ölsün"

Ünlü model ve oyuncu Victoria Bonya, sosyal medyada koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

18 Mart 2020 Çarşamba 23:07
Ünlü model Victoria Bonya'den tepki çeken paylaşım! "Dünyanın yarısı ölsün"

Ünlü modelin "Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim" notu büyük tepki çekti.

Model ve oyuncu Victoria Bonya, dünyayayı kasıp kavuran korona-virüsü ile ilgili yaptığı yorum nedeniyle büyük tepki aldı. Binlerce insanın öldüğü virüs yüzünden dünyanın kan ağladığı şu günlerde böyle bir paylaşım binlerce sosyal medya kullanıcısını çileden çıkardı.

Bir dönem Playboy güzeliyken daha sonra oyunculuğa adım atan Rus güzel, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yok olmasındansa insanlığın yarısının ölmesini istediğini söyledi.

2001 yılında "Miss Earth" Güzellik Yarışması'nda Rusya'yı temsil eden Bonya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim."

Victoria Bonya, paylaşımı yapar yapmaz büyük tepkilerle karşılaştı. Bonya'nın ifadelerini soykırıma benzetenler oldu.

Victoria Bonya, sosyal medyada yayınladığı videonun büyük tepki çekmesinin ardından görüntüleri sildi. Ardından kendini açıklamaya çalıştığı bir metin paylaştı.

Bonya, paylaşımında, "Bit bütün olarak insanoğlu, çevresindeki yer şeyi yiyerek yok eden bir çekirgeden farksız hale geldi." diye yazdı.

Victoria, mesajına şöyle devam etti: "Son 50 yıl içerisinde, gezegenimizi daha önce hiçbir neslin yapmadığı kadar öldürdük. Corona virüsü belki bizi biraz sarsar ve kendimize geliriz."

Bonya, kimsenin üzülmesini, hastalanmasını ve ölmesini istemediğini söyleyerek mesajını sürdürdü.

40 yaşındaki model, sunucu ve oyuncu, corona virüsü krizinin insanlığa hayatın değerin bilmeyi öğrenmesini umduğunu söyledi.

Bonya ayrıca doğanın, suyun, nehirlerin, denizlerin, okyanusların, temiz havanın, hayvanların ve gezegenin bize sunduğu her şeyin değerini bilmemiz gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 18.03.2020 23:49
Anahtar Kelimeler:
Victoria Bonya
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