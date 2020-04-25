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Ünlü modelin korona testi 55 gündür pozitif; Ülke tarihine geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan, hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınının en çok hasar verdiği ülkelerden biri de İtalya. Toplam Ölü sayısının 18 Bin' yaklaştığı ülkede, 23 yaşındaki bir mankenin Covid-19 testi 55 gündür pozitif çıkıyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:05
Ünlü modelin korona testi 55 gündür pozitif; Ülke tarihine geçti

İtalya'nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki genç modele Covid-19 pozitif teşhisi koyuldu. 6 gün hastanede tedavi gören Bianca Dobroiu, durumu stabil hale gelince evinde karantinada kalmak üzere taburcu edildi.

 Ünlü modelin korona testi 55 gündür pozitif; Ülke tarihine geçti

O günden beri kontrol amaçlı yapılan  6 testin hepsi pozitif çıkınca yakın takibe alınan Bianca Dobroiu herhangi bir semptom göstermiyor ve durumu iyi. Tedavi gördüğü hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, ünlü model hakkında  "Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu" şeklinde bir açıklama yaptı.  

Ünlü modelin korona testi 55 gündür pozitif; Ülke tarihine geçti

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKORONAPozitifBianca Dobroiu
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