Ünlü Ouncunun Evine hırsız girdi! Zarar 35 bin TL!

Babam ve ailesi, Güllerin Savaşı gibi yapımlardan tanıdığımız Sercan Badur'un Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Ünlü oyuncu Sercan Badur'un nişan yüzüğü dahil yaklaşık 35 bin liralık değerli eşyası çalındı.

Ünlü Ouncunun Evine hırsız girdi! Zarar 35 bin TL!
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Sercan Badur, Levent Polis Merkezi  Amirliği'ne giderek soygun ihbarı yaptı. Ünlü oyuncu, İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsız girdiğini, evinin talan edildiğini belirtti. Yaklaşık 35 bin liralık zarara uğradığını beyan eden  Burdur, sitenin güvenlik kamerasını seyrettiğinde olayın 19.45 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. 

Ünlü Ouncunun Evine hırsız girdi! Zarar 35 bin TL!

Çalınanların 7 adet değerli  saat, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefon ve 1 adet altın nişan yüzüğü olduğunu ifade eden Burdur, Levent Polis Merkezi  Amirliği'ne  şikayette bulundu. Sercan Badur'un şikayeti üzerine emniyet güçleri hırsızların tespit edilmesi için çalışma, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü Ouncunun Evine hırsız girdi! Zarar 35 bin TL!
 


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