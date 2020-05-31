Ünlü Ouncunun Evine hırsız girdi! Zarar 35 bin TL!

Sercan Badur, Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek soygun ihbarı yaptı. Ünlü oyuncu, İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsız girdiğini, evinin talan edildiğini belirtti. Yaklaşık 35 bin liralık zarara uğradığını beyan eden Burdur, sitenin güvenlik kamerasını seyrettiğinde olayın 19.45 sıralarında gerçekleştiğini söyledi.

Çalınanların 7 adet değerli saat, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefon ve 1 adet altın nişan yüzüğü olduğunu ifade eden Burdur, Levent Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu. Sercan Badur'un şikayeti üzerine emniyet güçleri hırsızların tespit edilmesi için çalışma, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.



