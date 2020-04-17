Ünlü oyuncu Alp Navruz evde kal çağrısına uymadı, sevgilisiyle sahilde yürüyüşe çıktı!

Oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz gün uzmanlar tarafından koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında evlerde kalınması ve herkesin kendini izole etmesi gerektiği söylenmesine rağmen yeni sevgilisi ile Kireçbunu sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Uzmanların tavsiye ve uyarılarına uymayan Alp Navruz’un aynı zamanda maske takmadığı da görüldü. Alp Navruz’un bu sorumsuzluğu gören herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Sahil boyunca kız arkadaşı ile yürüyüş yapan oyuncunun ellerinde ise eldivenleri vardı.

Alp Navruz’un kız arkadaşının ise yürüyüş sırasında ara sıra maskesini çıkarıp yeniden takması dikkat çekti. Görüntülendiklerini anlayan Alp Navruz kız arkadaşına her e kadar “yanımdan uzaklaş” dese bile basın görevlileri çiftin görüntülerini alabildi.

Alp Navruz’un kız arkadaşı yüzünü kapatarak basın görevlilerinden uzaklaştı. Ancak ikilinin Navruz’un arabasına birlikte binerek sahilden uzaklaştıkları görüldü. Alp Navruz ise basın görevlilerinin sorduğu sorulara yanıtsız kaldı.