Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı

Sevilen oyuncu Ayhan Taş, Cihangir’de bir restoranda tek başına oturuyordu. Bu sırada mekandaki gençler arasında kavga çıktı. Kavga çıkınca çok şaşıran Ayhan Taş, kavgayı çıkaran gençlerin arasına giderek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Ayhan’ın çabaları sonuç vermedi.

Kardeş Payı ve Çalgı Çengi yapımlarıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran sevilen komedyen Ayhan Taş, Cihangir’de bir kavganın ortasında kaldı. Kavga çıkınca çok şaşıran Ayhan Taş, kavgayı çıkaran gençlerin arasına giderek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Ayhan’ın çabaları sonuç vermedi. Kavga bitmeyince mekanı terk etti. Taş’ın gençleri ‘’Gençler yapmayın. Şurada iki saatlik keyif yapacağız. Tadımız bozulmasın’’ dediği ortaya çıktı. Kavgaya daha fazla dayanamayan başarılı oyuncu mekanı terk ederek oradan ayrıldı.