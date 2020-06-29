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Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı

Ekranların sevilen oyuncusu Ayhan Taş, eğlendiği bir mekanda çıkan kavganın ortasında kaldı. Cihangir’de bulunduğu mekanda çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Taş, sıkılarak mekanı terk etti.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:39
Ünlü oyuncu Ayhan Taş kavganın ortasında kaldı
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Sevilen oyuncu Ayhan Taş, Cihangir’de bir restoranda tek başına oturuyordu. Bu sırada mekandaki gençler arasında kavga çıktı. Kavga çıkınca çok şaşıran Ayhan Taş, kavgayı çıkaran gençlerin arasına giderek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Ayhan’ın çabaları sonuç vermedi.

Kardeş Payı ve Çalgı Çengi yapımlarıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran sevilen komedyen Ayhan Taş, Cihangir’de bir kavganın ortasında kaldı. Kavga çıkınca çok şaşıran Ayhan Taş, kavgayı çıkaran gençlerin arasına giderek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Ayhan’ın çabaları sonuç vermedi. Kavga bitmeyince mekanı terk etti. Taş’ın gençleri ‘’Gençler yapmayın. Şurada iki saatlik keyif yapacağız. Tadımız bozulmasın’’ dediği ortaya çıktı. Kavgaya daha fazla dayanamayan başarılı oyuncu mekanı terk ederek oradan ayrıldı.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:39
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