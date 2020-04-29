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Ünlü oyuncu Gamze Aksu’ya darp; Doğum gününde enişte dayağı!

Recep İvedik 4 filminden ‘Ebru’ olarak tanıdığımız Gamze Aksu, ablasının doğum günü için gittiği Sarıyer’deki aile evinde eniştesi tarafından darp edildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:26
Ünlü oyuncu Gamze Aksu’ya darp; Doğum gününde enişte dayağı!

Sabah’ın haberine göre Gamze Aksu, dün akşam saatlerinde ablasının doğum günü kutlaması için gittiği Sarıyer’deki aile evinde çıkan gerginlik sonucu ablasının sevgilisi Özgür Kocabaş tarafından darp edildi. 

Ünlü oyuncu Gamze Aksu’ya darp; Doğum gününde enişte dayağı!
İddialara göre Gamze Aksu’nun vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte katıldığı aile yemeğinde iki kız kardeş arasında ufak bir tartışma çıktı.  Tartışmaya dahil olan enişte Özgür Kocabaş, Gamze Aksu’nun kolundan tutarak yere fırlattı.  Fenalaşan Gamze Aksu, aile fertleri tarafından hastaneye kaldırıldı.  Gamze Aksu, Tedavi sonrası darp raporu ile savcılığa gidip müstakbel eniştesi hakkında şikayetçi oldu.  

Ünlü oyuncu Gamze Aksu’ya darp; Doğum gününde enişte dayağı!

Son Güncelleme: 29.04.2020 10:28
Anahtar Kelimeler:
SurvivorGamze AksuRecep IvedikEnişteDayak
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