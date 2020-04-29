Ünlü oyuncu Gamze Aksu’ya darp; Doğum gününde enişte dayağı!

Sabah’ın haberine göre Gamze Aksu, dün akşam saatlerinde ablasının doğum günü kutlaması için gittiği Sarıyer’deki aile evinde çıkan gerginlik sonucu ablasının sevgilisi Özgür Kocabaş tarafından darp edildi.

İddialara göre Gamze Aksu’nun vokalist eşi Orhun Ozan ile birlikte katıldığı aile yemeğinde iki kız kardeş arasında ufak bir tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olanÖzgür Kocabaş, Gamze Aksu’nun kolundan tutarak yere fırlattı. Fenalaşan Gamze Aksu, aile fertleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gamze Aksu, Tedavi sonrası darp raporu ile savcılığa gidip müstakbel eniştesi hakkında şikayetçi oldu.