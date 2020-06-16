Ünlü oyuncu Jessica Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu

Ünlü oyuncu Jessie Cave üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu Harry Potter ve Melez Prens filmde canlandırdığı Lavender Brown karakteriyle adını duyurmuş ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Cave, kendisi gibi oyuncu olan Alfie Browv ile birlikte yaşıyor.

Çiftin 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve 3 yaşında Margot adında bir kızı bulunuyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir çocuğunun daha olacağını duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu

33 yaşındaki İngiliz oyuncu sosyal medya hesabından bir bebeği daha olacağını duyurdu. Cave, paylaştığı fotoğrafa ise esprili bir not düştü. "Opps! Yine yaptım"

Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurmasının ardından Alfie Browv da bebeğinin ultrason fotoğraflarını da paylaştı.

Ayrılıp barıştılar

Jessicca Cave ve Alfie Browv çifti ilişkilerine bir süre ara vermiş hatta çift kızları Margot’un doğumunun ardından ayrılmaya karar vermişti. Ancak çift bu karardan dönerek evliliklerine devam etti.