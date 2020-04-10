Ünlü porno yıldızı Lola'dan koronavirüs ilacını bulana ilginç vaat!

Milyonlarca insanın korkulu rüyası haline gelen koronavirüs salgınına karşı tüm gözler bilim camiasında. 27 yaşındaki Rus porno yıldızı dahayatına devam etmek için hastalığın ilacının bulunmasını bekliyor.

Moskova'daki evinden çıkması durumunda tutuklanacağını sölyeyen Lola, İnstagram paylaşımında izolasyonda kalmaktan çok sıkıldığını ve ilacın bir an önce ilacının bulunmasını istediğini belirtti. Ünlü yıldız ayrıca, koronavirüs ilacını ilk bulan bilim insanı ile birlikte olacağını duyurdu.