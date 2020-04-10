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Ünlü porno yıldızı Lola'dan koronavirüs ilacını bulana ilginç vaat!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada hayat neredeyse durma noktasına geldi. Salgın nedeniyle evinde karantinada kalmaktan sıkılan ünlü porno yıldızı Lola Taylor, koronavirüs ilacını ilk bulan biliminsanına ilginç bir vaatte bulundu.

10 Nisan 2020 Cuma 20:05
Ünlü porno yıldızı Lola'dan koronavirüs ilacını bulana ilginç vaat!

Milyonlarca insanın  korkulu rüyası haline gelen  koronavirüs salgınına karşı tüm gözler bilim camiasında. 27 yaşındaki Rus porno yıldızı dahayatına devam etmek için  hastalığın ilacının bulunmasını bekliyor.

Ünlü porno yıldızı Lola'dan koronavirüs ilacını bulana ilginç vaat!

Moskova'daki evinden çıkması durumunda tutuklanacağını sölyeyen Lola, İnstagram paylaşımında izolasyonda kalmaktan çok sıkıldığını ve ilacın bir an önce ilacının  bulunmasını istediğini belirtti.  Ünlü yıldız ayrıca, koronavirüs ilacını ilk bulan  bilim insanı ile birlikte olacağını duyurdu.  

Ünlü porno yıldızı Lola'dan koronavirüs ilacını bulana ilginç vaat!

Son Güncelleme: 10.04.2020 21:39
Anahtar Kelimeler:
KORONAPorno YıldızıLola Taylor
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