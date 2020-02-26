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Ünlü şarkıcı Duffy özel hayatındaki sırrı açıkladı; Tecavüze uğradım

Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden özel hayatıyla ilgili bir sırrı açıkladı. uyuşturucu verilerek tecavüze uğradığını söyleyen şarkıcının bu itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:08
Ünlü şarkıcı Duffy özel hayatındaki sırrı açıkladı; Tecavüze uğradım

Galli şarkıcı Duffy, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şoka uğrattı. 35 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı bir dönem ortadan kaybolmuş ve bunun nedenini bir türlü açıklamamıştı.

Olay ile ilgili daha fazla saklamak gerekmediğini düşünen Duffy, çok kötü günler geçirdiğini ve bunları artık atlatmak istediğini belirterek neden bir süre ortalıklarda görünmediğini itiraf etti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıklayan ünlü şarkıcı şunları yazdı:

"Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici. Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti.

Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi. Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum.

Tabii kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise Güneş parıldıyor."

Ünlü şarkıcı Duffy özel hayatındaki sırrı açıkladı; Tecavüze uğradım

Ünlü şarkıcı Duffy, tüm hayranlarına bu güne kadar desteklerinden dolayı minnettarlık duyduğunu da dile getirerek şöyle devam etti:

"Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım. Eğer bir sorunuz varsa röportajda yanıt vermek isterim. Yıllar boyu bana gösterdiğiniz iyi niyetinize büyük bir aşk ve hayranlık duyuyorum. Bana arkadaş oldunuz. Size bunun için teşekkür etmek isterim."
 

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