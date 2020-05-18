Ünlü şarkıcı Göksel mutfağa girdi: 'Annem yine haklı çıktı' dedi

Ünlü şarkıcı Göksel, korona virüsü sürecini evinde geçiren isimlerden biri oldu. Bu sürecin, daha önce bilmediğimiz özelliklerimizi keşfettiğimiz ve büyüklerimizin sözlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Göksel, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Mutfakta yemek yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Göksel, fotoğrafın altına şu notu düştü:

‘’Annem bana ev işlerini öğretirken baya direnirdim. ‘’Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki’’ diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi ‘’Bir gün ihtiyacın olabilir’’ diye. İşte o gün geldi, anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa.’’

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:38