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Ünlü şarkıcı Rita Ora karantina dönemi pozlarına devam ediyor

Salgın hastalık korona virüse yakalanmamak için kendini İngiltere'de kiraladığı çiftlik evine kapatan Ünlü şarkıcı Rita Ora bu dönemde paylaştığı pozlar ile takipçinin nefesi kesmeye devam ediyor.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:53
Ünlü şarkıcı Rita Ora karantina dönemi pozlarına devam ediyor
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Dünyayı etkisini alan korona virüs salgın hastalığı yayılmaya devam ederken ünlü isimler karantina döneminde kapandıkları evlerden takipçilerine paylaşım yapmaya devam ediyor.

Bu ünlülerden birisi de sosyal medyada sık sık pozlar olay pozlar paylaşan Ünlü şarkıcı Rita Ora.

Ünlü şarkıcı herkesin kabusu olan korona'ya yakalanmak için günlerinin İngiltere'deki bir çiftlik evinde geçiyor.

Londranın merkezine yaklaşık 250 km uzaktan olan bu ev Ünlü şarkıcı Rita Ora tarafından karantina döneminde kiralandı.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarına korona virüs döneminde de kiraladığı çiftlik evinde devam eden ünlü şarkıcı Rita Ora paylaşımları ile takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna maruz kalmaya devam ediyor.


29 yaşındaki Rita Ora'nın instagramda 16 milyon takipçisi bulunuyor.

Son paylaşımı ise üzerine giydiği iç çamaşırsız kazak ile adından söz ettiren Rita takipçileri tarafından 1 milyon etkileşim aldı.

 

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:53
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