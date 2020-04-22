İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98829
ALTIN
382.586
DOLAR
6.9745
STERLİN
8.6235
EURO
7.5788

Ünlü şef Danilo’nun acı günü; ‘Bana sevmeyi o öğretmişti’

İtalyan şef Danilo babasını kaybetti. Acı kaybını sosyal medyadan duyuran Danilo Zanna, babasının ölüm sebebi hakkında bilgi vermedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:55
Ünlü şef Danilo’nun acı günü; ‘Bana sevmeyi o öğretmişti’

Son olarak TV8’de yayınlanan master şef programında jüri olarak yer alan Danilo Zanna, sosyal medya hesabından babasıkaybettiğini duyurdu. Daha önce de ‘Elin Oğlu’ programından tanıdığımız Danilo, babası için “bana sevmeyi öğreten adam” ifadelerini kullandı.  

Ünlü şef Danilo’nun acı günü; ‘Bana sevmeyi o öğretmişti’

Danilo babasını kaybettigini sevenlerine "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak." notuyla duyurdu.  

Ünlü şef Danilo’nun acı günü; ‘Bana sevmeyi o öğretmişti’

Son Güncelleme: 22.04.2020 12:57
Anahtar Kelimeler:
BabasıöldüDaniloKaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı hakkında ortaya atılan ‘hamile’ iddiaları karşısında ilk kez konuştu
Müge Anlı hakkında ortaya atılan ‘hamile’ iddiaları karşısında ilk kez konuştu
Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı!
Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı!
Evinin önündeki gazetecilerle tartışan Ozan Güven ilk kez konuştu
Evinin önündeki gazetecilerle tartışan Ozan Güven ilk kez konuştu
Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı
Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı
Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım
Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım
Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'
Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'

Popüler Haberler

Düzenli ilaç içmek için ilaç hatırlatma uygulamaları
2020 Doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Doğum yardımı için nereye başvuru yapılır?
2020 Devlet teşvikleri nelerdir, devlet girişim yardımları başvuru şartları?
80 TL Elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır ?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Bugün TV’de neler var? TV yayın akışı 22 Nisan Çarşamba; ATV, Fox Tv, Tv8, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TRT 1 yayın akışı
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
Bankaların kredi yapılandırma ve erteleme işlemleri nasıl yapılır? Yüzde kaç faizle kredi erteleme ve yapılandırma yapıyorlar?
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği ödemesi ne kadardır? Kısa çalışma ödeneğine kimler nasıl başvurabilir?
KOSGEB girişimcilik kursu başvuru formu doldurma örneği 2020
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Anneler günü hangi güne denk geliyor? 2020 Anneler günü tarihi ne zaman?
Yeni 8. nesil Golf R nasıl olacak?
EBA TV 22 Nisan Çarşamba yayın akışı ve ilk ve orta dereceli öğrencilerin ders programı
Umut Demirdelen neden öldü? Ölüm sebebi ne?
Hekimoğlu bu hafta neden yok? Yeni bölümler ne zaman çekilecek?
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
MEB 2020 İl içi yer değiştirme atama takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.