Ünlü şef Danilo’nun acı günü; ‘Bana sevmeyi o öğretmişti’

Son olarak TV8’de yayınlanan master şef programında jüri olarak yer alan Danilo Zanna, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu. Daha önce de ‘Elin Oğlu’ programından tanıdığımız Danilo, babası için “bana sevmeyi öğreten adam” ifadelerini kullandı.

Danilo babasını kaybettigini sevenlerine "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak." notuyla duyurdu.