Ünlü senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti!

Türkiye için önemli isimlerden birisi daha aramızdan ayrıldı. Yönetmen ve aynı zamanda çizgi roman yazarı Suat Yalaz 88 yaşında hayata veda etti. Yalaz’ın ölüm haberini yeğeni Cüneyt Yalaz verdi.
Suat Yalaz Kimdir?
1932 yılında Kırşehir’de doğan Suat Yalaz ilk karikatürünü henüz genç yaşlarında yazmıştır. İstanbul Güzel Sanatlar’ın Resim bölümünden mezun olan Yalaz, birçok ustaya kendini sevdirerek Türkiye’nin önemli çizgi roman çizerlerinden biri halini almıştır. Yalnızca iyi bir çizer değil senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır. Bu filmler şunlardır:
- Son Osmanlı Yandım Ali
- Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan
- Camoka'nın İntikamı
- Baybora'nın Oğlu
- Bizanslı Zorba
- Karaoğlan Yeşil Ejder
- Şeytan Kafesi
- Camoka'nın Dönüşü
- Karaoğlan Şeyh'ın Kızı
- Cengiz Han'in Hazineleri
- Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan
- Şeytan Kafesi
- Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan
Son Güncelleme: 03.03.2020 00:13