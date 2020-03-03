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Ünlü senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti!

Türkiye için önemli isimlerden birisi olan ünlü senarist, yönetmen, yapımcı ve çizgi roman yazarı çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti. Detaylar haberimizde yer alıyor..

03 Mart 2020 Salı 00:13
Ünlü senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti!

Türkiye için önemli isimlerden birisi daha aramızdan ayrıldı. Yönetmen ve aynı zamanda çizgi roman yazarı Suat Yalaz 88 yaşında hayata veda etti. Yalaz’ın ölüm haberini yeğeni Cüneyt Yalaz verdi.

Türk çizgi romanının ve sinemasının önemli ismi Karaoğlan eserinin yazarı olan Suat Yalaz kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdi. Cenazesinin 4 Mart günü Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği biliniyor.

Suat Yalaz Kimdir?

1932 yılında Kırşehir’de doğan Suat Yalaz ilk karikatürünü henüz genç yaşlarında yazmıştır. İstanbul Güzel Sanatlar’ın Resim bölümünden mezun olan Yalaz, birçok ustaya kendini sevdirerek Türkiye’nin önemli çizgi roman çizerlerinden biri halini almıştır. Yalnızca iyi bir çizer değil senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır. Bu filmler şunlardır:

  • Son Osmanlı Yandım Ali
  • Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan
  • Camoka'nın İntikamı
  • Baybora'nın Oğlu
  • Bizanslı Zorba
  • Karaoğlan Yeşil Ejder
  • Şeytan Kafesi
  • Camoka'nın Dönüşü
  • Karaoğlan Şeyh'ın Kızı
  • Cengiz Han'in Hazineleri
  • Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan
  • Şeytan Kafesi
  • Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan
Son Güncelleme: 03.03.2020 00:13
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