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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum

Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunları nedeniyle tekrar yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ile ilgili son durumu kardeşi Dr. Yeşim Erbil açıkladı.

12 Ocak 2020 Pazar 17:08
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum

2018 yılında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 234 gün yoğun bakımda kalan ve tedavi gören Mehmet ali Erbil, geçtiğimiz Temmuz ayında taburcu olup evine dönmüştü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum ile ilgili görsel sonucu

Kısa bir süre önce kızı Sezin Erbil'in müjdeli haberini alan ve dede olan Mali, geçtiğimiz yıl iki kez yoğun bakıma alınmıştı. Aralık ayında evine dönen Erbil'in, üçüncü kez yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum ile ilgili görsel sonucu

62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kız kardeşi Yeşim Erbil, sağlık durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu: 

“Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile ‘ne olacak böyle’ demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar.”

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:08
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