Ünlü sunucu Burak Akkul, virüsü yenmeyi başardı!

Teve 2 ekranlarında yayınlanan ve eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Bir ara yoğun bakıma alınarak orada tedavisibe devam edilen Akkul'dan iyi haber geldi.

Çok zor günler geçiren ve yoğun bir tedavi sürecini atlatan Akkul'un virüsü yendiği ve 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı açıklandı. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un buhaberi dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsten korkanlara da içine su serpmiş oldu.

Burak Akkul, Yurt dışına çıkarak ülkeşeri geziyor ve bununla ilgili bir program hazırlıyordu. Akkul, son olarak iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.