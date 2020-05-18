Ünlü sunucu İpek Tanrıyar hamilelik sürecini hakkında açıklamalarda bulundu:

Ünlü sunucu İpek Tanrıyar, oğlunu kucağına alacağı günü bekliyor. Tanrıyar, daha önce yaptığı açıklamasında doğumunun 1 Temmuz’da gerçekleşeceğini duyurmuştu. Tanrıyar, son günlerde korona virüs salgını nedeniyle doktor kontrolü dışında evinden çıkmadığını söyledi.

Ünlü sunucu 8,5 aylık hamilelik döneminde 12 kilo aldı. Tanrıyar, oğluna Aras adını vereceklerini de sözlerine ekledi.

“Daha çok bağlandık”

39 yaşındaki ünlü sunucu sosyal medyada zayıf olduğu için eleştirenlere ise kendisinin 12 kilo aldığını ve şuanda oğlunun 2 kilo 400 gram olduğunu ifade etti ve zayıflığının genetik olduğunu sözlerine ekledi.

Tanrıyar, eşinin bu süreçte kendisine çok destek olduğunu ve eşinin de doğuma gireceğini söyledi. Ünlü sunucu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:47