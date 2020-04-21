Ünlü tiyatrocudan kötü haber; Umut Demirdelen hayatını kaybetti! Umut Demirdelen Kimdir?



Akciğerlerindeki kronik rahatsızlığın nüksetmesnden dolayı hastanede tedavi gören Umut Demirdelen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koronavirüsten şuphelenilen ünlü oyuncuya 3 kere test yapıldı venegatif çıktı. 67 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini sahne arkadaşı Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Nedim Şaban, "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncunun vefatı üzerine Devlet Tiyatroları da "Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."Şeklinde bir mesaj yayınladı.

Umut Demirdelen kimdir?

18 Ocak 1953 Anlar doğumlu tiyatro oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, Şehnaz Tango, Üvey Baba gibi dizilerde rol aldı. “ Devlet Sanatçısı” unvanına sahip olan Demirdelen, Kurtlar Vadisi Pusu ile geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı gibi pek çok yapımda rol aldı.