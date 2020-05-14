Ünlülere hacker şoku: Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu ünlülerin hukuki bilgileri hacklendi

Dünyaca ünlü birçok yıldızın başı hackerlarla dertte. Bugüne kadar birçok ünlünün hesaplarının hacklendiği biliniyor. Şimdide aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj gibi müzik dünyasının en başarılı isimlerinin de yer aldığı ünlülerin hesaplarının hacklendiği bildirildi.

Söz konusu ünlülerin hukuk şirketindeki özel bilgilerinin çalındığı söyleniyordu. Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olduğu belirtildi. Hukuk şirketinin bu açıklamasının ardından belirtilen ünlülerin bilgilerinin çalındığı doğrulanmış oldu. Hukuk şirketinden çalışan bilgiler arasında gizlilik sözleşmeleri, telefon numaraları, özel yazışmaların yer aldığı biliniyor.

Hacklenen bilgilerin doğruluğu ise geçtiğimiz günlerde intenetin arka yüzü dediğimiz dark web’de yayınlanan belgelerle ispatlanmış oldu. Dark web’de yayınlanan bilgi Madonna’nın Madama X Tunesi sözleşmesiydi.

Söz konusu hukuk firması olayın bir fidye saldırısı olduğunu ancak suçluların henüz ne talep ettiklerini bilmediklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:30