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Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemleri kapsamında içişleri Bakanlığınca uygulamaya alınan “65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı”, sanat camiamızdan bazı ünlüleri de kapsıyor. İşte sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üzeri ünlülerden bazıları:

23 Mart 2020 Pazartesi 15:49
Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

1-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

600 metrekarelik evini her gün dezenfekte ettiren 74 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan.  Kendisinin ziyaretçi de kabul etmediği bilinmekte. 

2-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

67 yaşındaki Bülent Ersoy da yasaktan etkilenen isimler arasında. Diva kıyafetleri dahil gün boyunca dokunduğu her şeyi dezenfekte ettiriyor.  

3-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

78 yaşındaki yaşayan Efsane Şener Şen.

4-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

Yeşilçam’ın mavi gözlü yıldızlarından 77 yaşındaki Fatma Girik.  

5-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar.  Yaş 72. 

6-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

Yeşilçam’ın 77 yaşındaki  sevilen ismi Filiz Akın.  

7-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

74 yaşındaki assolist Emel Sayın.  

8-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

83 yaşındaki Taşbebek Gönül Yazar.  

9-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

75  yaşındaki arabeskin babası Orhan Gencebay.  

10-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

72 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit.   

11-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

76 yaşındaki efsane isim Nebahat Çehre.  

12-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

72 yaşındaki usts sanatçı Erol Evgin.  

13-

Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

Ve son olarak hafta sonu Bebek sahilinde görüntülendiği için büyük tepki toplayan 71 yaşındaki Selami Şahin.  

Anahtar Kelimeler:
YasakÜnlülerSokağa çıkma Yasağı
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