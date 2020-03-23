Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

1-

600 metrekarelik evini her gün dezenfekte ettiren 74 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan. Kendisinin ziyaretçi de kabul etmediği bilinmekte.

2-

67 yaşındaki Bülent Ersoy da yasaktan etkilenen isimler arasında. Diva kıyafetleri dahil gün boyunca dokunduğu her şeyi dezenfekte ettiriyor.

3-

78 yaşındaki yaşayan Efsane Şener Şen.

4-

Yeşilçam’ın mavi gözlü yıldızlarından 77 yaşındaki Fatma Girik.

5-

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar. Yaş 72.

6-

Yeşilçam’ın 77 yaşındaki sevilen ismi Filiz Akın.

7-

74 yaşındaki assolist Emel Sayın.

8-

83 yaşındaki Taşbebek Gönül Yazar.

9-

75 yaşındaki arabeskin babası Orhan Gencebay.

10-

72 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit.

11-

76 yaşındaki efsane isim Nebahat Çehre.

12-

72 yaşındaki usts sanatçı Erol Evgin.

13-

Ve son olarak hafta sonu Bebek sahilinde görüntülendiği için büyük tepki toplayan 71 yaşındaki Selami Şahin.