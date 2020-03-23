Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:

1-
600 metrekarelik evini her gün dezenfekte ettiren 74 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan. Kendisinin ziyaretçi de kabul etmediği bilinmekte.
2-
67 yaşındaki Bülent Ersoy da yasaktan etkilenen isimler arasında. Diva kıyafetleri dahil gün boyunca dokunduğu her şeyi dezenfekte ettiriyor.
3-
78 yaşındaki yaşayan Efsane Şener Şen.
4-
Yeşilçam’ın mavi gözlü yıldızlarından 77 yaşındaki Fatma Girik.
5-
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar. Yaş 72.
6-
Yeşilçam’ın 77 yaşındaki sevilen ismi Filiz Akın.
7-
8-
83 yaşındaki Taşbebek Gönül Yazar.
9-
75 yaşındaki arabeskin babası Orhan Gencebay.
10-
72 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit.
11-
76 yaşındaki efsane isim Nebahat Çehre.
12-
72 yaşındaki usts sanatçı Erol Evgin.
13-
Ve son olarak hafta sonu Bebek sahilinde görüntülendiği için büyük tepki toplayan 71 yaşındaki Selami Şahin.