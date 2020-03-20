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Ünlüleri evde kalın çağrısına Aleyna Tilki'de katıldı

Bir çok ünlü isim gibi korona virüs salgını sebebiyle evden dışarı çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki takipçilerine ev halini paylaşarak "Evde kalın" mesajı verdi.

20 Mart 2020 Cuma 00:26
Ünlüleri evde kalın çağrısına Aleyna Tilki'de katıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan , yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve kısa bir süre önce "Yalan" adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı Aleyna Tilki, pek çok ünlü gibi virüs salgını sebebiyle evden dışarı çıkmıyor.

Sosyal medya hesabından karantina ile ilgili paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu ve "evde kal" çağrısında bulundu. Genç şarkıcının paylaşımına 158 bin beğeni ve 3 binin üzerinde yorum geldi.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara,'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini. Onca zulmü,savaşı,açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor.Cezamızı hepberaber çekeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 00:36
Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiEvde Kalın
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