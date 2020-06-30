Ünlülerin bilinmeyen yaşları!

Ünlü isimlerin yaşları merak edilmektedir. Taze aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, magazin gündemine bomba gibi düşen Farah /images/haberler/2020/06/z.jpgeynep Abdullah ile Reynmen arasındaki yaş farkı araştırılmaktadır. İşte, ünlü isimlerin yaşları…

E/images/haberler/2020/06/z.jpgGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

OĞULCAN ENGİN

30 Ağustos 1990

REYNMEN

6 Aralık 1995

FARAH /images/haberler/2020/06/z.jpgEYNEP ABDULLAH

17 Ağustos 1989

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963

BAHAR ŞAHİN

4 Mayıs 1997

O/images/haberler/2020/06/z.jpgAN DOLUNAY

2 Mayıs 1990

Ö/images/haberler/2020/06/z.jpgGE GÜREL

5 Şubat 1987

SERKAN ÇAYOĞLU

31 Mayıs 1987

ACUN ILICALI

29 Mayıs 1969

HADİSE

22 Ekim 1985