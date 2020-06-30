Ünlülerin bilinmeyen yaşları!

Ünlü isimlerin yaşları merak edilmektedir. Taze aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, magazin gündemine bomba gibi düşen Farah /images/haberler/2020/06/z.jpgeynep Abdullah ile Reynmen arasındaki yaş farkı araştırılmaktadır. İşte, ünlü isimlerin yaşları…
E/images/haberler/2020/06/z.jpgGİ EYÜBOĞLU
15 Haziran 1988
OĞULCAN ENGİN
30 Ağustos 1990
REYNMEN
6 Aralık 1995
FARAH /images/haberler/2020/06/z.jpgEYNEP ABDULLAH
17 Ağustos 1989
YONCA EVCİMİK
16 Eylül 1963
BAHAR ŞAHİN
4 Mayıs 1997
O/images/haberler/2020/06/z.jpgAN DOLUNAY
2 Mayıs 1990
Ö/images/haberler/2020/06/z.jpgGE GÜREL
5 Şubat 1987
SERKAN ÇAYOĞLU
31 Mayıs 1987
ACUN ILICALI
29 Mayıs 1969
HADİSE
22 Ekim 1985
Son Güncelleme: 30.06.2020 04:11