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Ünlülerin bilinmeyen yaşları!

Ünlü isimlerin yaşları araştırılmaktadır. Magazin gündeminin yeni aşıkları Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin arasında yaş farkı var mı diye merak edenler için işte bazı ünlü isimlerin yaşları…

30 Haziran 2020 Salı 04:11
Ünlülerin bilinmeyen yaşları!
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Ünlü isimlerin yaşları merak edilmektedir. Taze aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, magazin gündemine bomba gibi düşen Farah /images/haberler/2020/06/z.jpgeynep Abdullah ile Reynmen arasındaki yaş farkı araştırılmaktadır. İşte, ünlü isimlerin yaşları…

E/images/haberler/2020/06/z.jpgGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

OĞULCAN ENGİN

30 Ağustos 1990

 

REYNMEN

6 Aralık 1995

FARAH /images/haberler/2020/06/z.jpgEYNEP ABDULLAH

17 Ağustos 1989

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963


BAHAR ŞAHİN

4 Mayıs 1997

O/images/haberler/2020/06/z.jpgAN DOLUNAY

2 Mayıs 1990

Ö/images/haberler/2020/06/z.jpgGE GÜREL

5 Şubat 1987

SERKAN ÇAYOĞLU

31 Mayıs 1987

ACUN ILICALI

29 Mayıs 1969

HADİSE

22 Ekim 1985


Son Güncelleme: 30.06.2020 04:11
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