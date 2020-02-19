Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver'den sessiz sedasız flört

Yaklaşık 3 yıl aşk yaşadıktan sonra Murat Boz ile 5 önce ayrılan Aslı Enver'in 'Sefirin Kızı' dizisinde Ediz karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladıkları iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düğen bu haberin ardından ise çiftin sessiz sedasız flört ettikleri konuşuldu.

Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu flört aşaması olarak iki kez yemeğe çıktıkları fakat anlaşamayacaklarını anlayınca bu görüşmenin bittiği yönünde ortaya atılan iddialarda görüşmelerinede sessiz sedasız son verdikleri belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'den ayrılan Uraz Kaygırayoğlu ise şu an 'Sefirin Kızı' dizisinde başarılı bir performans sergilerkken aynı zamanda en son rol aldığı 'Eltilerin Savaşı' filmiyle gündemden düşmedi.