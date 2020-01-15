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Usta oyuncu Recep Aktuğ gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

KOAH hastalığı yüzünden uzun zamandır tedavi gören oyuncu-müzisyen Recep Aktuğ 66 yaşında hayata veda etti. Aktuğ, sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:18
Usta oyuncu Recep Aktuğ gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Hilmi Önal' karakteriyle hafızalara kazınan Recep Aktuğ, 2 yıldır KOAH tedavisi görüyordu. Önceki gün verdiği yaşam savaşını kaybeden usta isim İstanbul'da hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Recep Aktuğ gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı ile ilgili görsel sonucu

Recep Aktuğ için  Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktuğ’un ailesi, yakınları ve şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok kişi katıldı.

Usta oyuncu Recep Aktuğ cenaze ile ilgili görsel sonucu

Usta sanatçının eşi Gül Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum" dedi. Kızı Zeynep Aktuğ ile taziyeleri kabul eden Gül Aktuğ , eşinin tabutunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi.

Usta oyuncu Recep Aktuğ gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı ile ilgili görsel sonucu

Aşk-ı Memnu dizinde baba-oğulu canlandırdığı oyuncu İlker Kızmas ise "Son bir senedir zor bir dönem geçirdi. Allah geride kalanlara sabır versin. Çok neşeli, keyifli, babacan bir abimizdi. Abi gibiydi" diye konuştu.

Usta oyuncu Recep Aktuğ ilker kızmaz ile ilgili görsel sonucu

Usta sanatçı Recep Aktuğ’un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:18
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