Usta sanatçı Barış Manço ölümünün 21. Senesinde Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı

Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” sloganı ile bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Barış Manço’nun da kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres grubu konser verdi. 7’den 70’e Barış Manço’nun hayranları salonu doldurdu.

Aynı zamanda etkinlikte Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ile Batıkan Manço’da bulundular. Hep beraber Barış Manço şarkılarının söylendiği etkinlikte Lale Manço bir konuşma yaptı. Lale Manço konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Biz sizleri bir aile olarak hissediyoruz. Her yerde gözlerimiz sizleri arıyor, hep bizimle beraber oldun”

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ise “Barış Manço'nun aramızdan ayrılışının 21'inci yılında git gide artan Barışsever kitlesi var. Bazen ‘Barış Manço'ya olan sevginin artma sebebi nedir' diye soruyorlar. Çünkü geçmişten bugüne baktığınız zaman, bu kadar birleştirici az önek var. Barış Manço bizleri birleştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Batıkan Manço ise yaptığı konuşmasında etkinlikteki herkesi 2 Şubat tarihinde Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden kalkan ve Barış Manço’nun Kanlıca’daki kabrine giden Barış Manço Vapuru’na çağırdı.

Bu konuşmaların ardından Kurtalan Ekspres grubu Barış Manço’nun şarkılarını seslendirdi ve etkinlikte bulunan herkese duygulu ancak keyifli dakikalar yaşattı.