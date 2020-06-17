Üzücü olay! Kitleyi aldırtmak için ameliyat olan güzellik kraliçesinin bacağı kesildi

2011 yılında Kolombiya güzeli seçilen ve 2012 yılında kainat güzelliği yarışmacısı olan Gorgeous Daniella Alvarez, kanın bölgesinde olan ben şeklindeki kitleyi aldırmak için Fundacion Cardioinfantil hastanesinde ameliyat oldu.

Ameliyat sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeni bacak bölgesinde kan akışı durdu.Doktorlar,Alvarez'in sol bacağında kangren oluşmaya başlamasıyla bacağı kurtarmak için herşeyi yaptıkları halde kangrenin dağılmaya başlaması ile hayati tehlike oluşunca,güzel modelin bacağının kesilmesine karar verdiler.

Bu üzücü olay sonrasında hastane fotogaflarını takipçileriyle paylaşan genç model Alvarez,ne olursa olsun vücudunu hala çok sevdiğini, hayatına girecek olan tüm zorluklarla karşılaşmak için yaşadığını ve bu yüzden mutlu olduğunu söyledi.

Genç model bu süreçte kendisine destek olan tün hastane çalışanlarına,arkadaşlarına ,ailesine ve takipçilerine teşekkür etti.