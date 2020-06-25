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Uzun süredir birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı

Uzun süredir birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı. Gözlerden uzak yerlerde tatil sezonu açan çift balık tutmaya çalışırken keyifli dakikalar yaşadı. Çağatay Ulusoy'un yeni imajı da gözlerden kaçmadı.

25 Haziran 2020 Perşembe 19:28
Uzun süredir birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı
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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı. Birlikte balık tutmaya çalışan çift keyifli dakikalar yaşadı. Çağatay Ulusoy’un yeni aldığı teknesiyle tatil sezonunu açan çiftin keyifli dakikaları kameralara yansıdı.

Osmanlı’nın ilk kaptanı olan Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmak için hazırlanan Çağatay Ulusoy’un yeni imajı gözlerden kaçmadı. Yeni dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy, set öncesi tatile çıktı. Dizinin çekimleri Temmuz ayında başlayacak. TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizi için Çağatay Ulusoy kilo aldı ve sakallarını uzattı.


Çift bir süre balık avlamaya çalıştı ancak uzun süre uğraştan sonra pes ettiler. Çağatay Ulusoy, temek almak için bir restorana girdi ve çıkarken Duygu Sarışın’a ‘’Beni bu halde kimse tanımaz.’’dedi.

İşte Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un kameraya yansıyan keyifli dakikaları:


Son Güncelleme: 25.06.2020 19:28
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