Uzun süredir birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti tatil sezonunu açtı. Birlikte balık tutmaya çalışan çift keyifli dakikalar yaşadı. Çağatay Ulusoy’un yeni aldığı teknesiyle tatil sezonunu açan çiftin keyifli dakikaları kameralara yansıdı.
Osmanlı’nın ilk kaptanı olan Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmak için hazırlanan Çağatay Ulusoy’un yeni imajı gözlerden kaçmadı. Yeni dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy, set öncesi tatile çıktı. Dizinin çekimleri Temmuz ayında başlayacak. TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizi için Çağatay Ulusoy kilo aldı ve sakallarını uzattı.
İşte Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy’un kameraya yansıyan keyifli dakikaları:
Son Güncelleme: 25.06.2020 19:28