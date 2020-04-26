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Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!

Geçtiğimiz günlerde online katıldığı bir programda 'Ebru gündeş'le aramı Demet bozdu, güzelim arkadaşlık çöp oldu. Ebru yüzüme bile bakmıyor, selamımı almıyor' diyerek Demet Akalın'ın Ebru gündeş ile arasını bozduğunu iddia eden Serdar Ortaç'a Demet Akalın cephesinden sert bir yanıt geldi.

26 Nisan 2020 Pazar 14:50
Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!

Serdar Ortaç katıldığı programda, Reza Zarrab tutuklandığı gün Demet Akalın ile Çeşme’de bulunduğunu söyleyip“Ona, ‘Ne olduğunu anlayalım yarın ararım’ dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru’ya, ‘Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi’ demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti” diyerek aralarının bozulmasını demet Akalın'a bağlamıştı. 

Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!

Demet Akalın,  çok geçmeden Serdar Ortaç'a Twitter üzerinden yanıt verdi.  Akalın “Ramazan günü Ortaç’a akıl sağlığı diliorum tüm kalbimle!!! Gündeş ‘gazla’ değil ‘kalbiyle’ yaşayan dev sesli dostumdur! [Reza’nın tutuklandığını] öğrendiğimde kapısında bitmişimdir! Telefon denen şey elinde oluyor insanın. Arıyorsun açılıyor. Kapı da öyle, gidiyorsun açılıyor! Dua et ramazan'' dyerek Serdar Ortaç'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.  

Ve Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a cevap geldi; Dua et Ramazan!

Son Güncelleme: 26.04.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınKavgaSerdar OrtaçEbru Gündeş
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