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Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı

Dünlü moda markası Victoria's Secret'ın satışı davalık oldu. Şirketin yüzde 51'lik hissesini 525 milyon dolar bedelle satın alan Sycamore Partners, salgın sonrasında kararını yeniden gözden geçirdi ve sözleşmeyi iptal etmek için dava açtı.

24 Nisan 2020 Cuma 09:42
Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı

Sycamore Partners ve L Brands, şubat ayında masaya oturmuş, Sycamore Partners'in  Victoria's Secret'ın yüzde 51 hissesini alması yönünde imzalar atılmıştı. Ancak Sycamore Partners, koronavirüs salgınından dolayı şirketin zarar ettiğini öne sürerek salgından önce imzalanan 525 milyon dolarlık anlaşmayı feshetmek için dava açtı.

Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı
Mahkemeye iletilen dava dilekçesinde fesih sebebi olarak Victoria's Secret'ın ABD'deki mağazalarını kapatmasını, işçileri ücretsiz izne yollamasını ve dükkanların nisan ayı kiralarını ödememesini gösterdi. Şirket mahkemenin kendi lehlerine karar vermesini bekliyor.   L Brands ise, davanın haksız olduğunu belirterek  “Bu davada kendimizi şiddetle savunacağız ve yapılan anlaşmadan doğan haklarımız için yasal yollara başvuracağız” dedi karşı dava açmak için hazırlıklarını tamaladıklarını belirtti. 

Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı

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MahkemeDavaSatışVictorias SecretL Brands
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