Victoria's Secret'ın kızıl meleği Alexina Graham koronavirüse yakalandı!

New York'ta yaşayan Alexina Graham, koronavirüs salgınından korunmak için İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesine yaşayan kardeşinin yanına gitmişti. Ünlü mankenin yaşadığı sehir olan New York, şu sıralar koronavirüs salgını yüzünden en çok ölüm yaşanan yerlerden biri.

Firmanın ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle Abd'den kaçıp İngiltere'ye sığınmıştı. "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim" diyen Alexina Graham corona virüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.