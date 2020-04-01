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Victoria's Secret'ın kızıl meleği Alexina Graham koronavirüse yakalandı!

Ünlü İngiliz model Alexina Graham, koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Klasik yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye gitti. Test sonucununh pozitif olduğunun öğrenen ünlü model tedaviye alındı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:08
Victoria's Secret'ın kızıl meleği Alexina Graham koronavirüse yakalandı!

New York'ta yaşayan Alexina Graham,  koronavirüs salgınından korunmak için  İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesine yaşayan  kardeşinin yanına gitmişti.  Ünlü mankenin yaşadığı sehir olan New York, şu sıralar koronavirüs salgını yüzünden en  çok ölüm yaşanan yerlerden  biri. 

Victoria's Secret'ın kızıl meleği Alexina Graham koronavirüse yakalandı!

Firmanın ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle Abd'den kaçıp İngiltere'ye  sığınmıştı.   "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim" diyen Alexina Graham  corona virüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği Alexina Graham koronavirüse yakalandı!

Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Anahtar Kelimeler:
KORONAAlexina Graham
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