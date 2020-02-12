İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120049
ALTIN
304.930
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8428
EURO
6.5899

Volkan Konak vasiyet etti; Bedenimi yakıp küllerimi savursunlar

Karadeniz şarkılarının sevilen isimlerinden Volkan Konak, sahne aldığı bir programda vasiyetiyle ilgili söyledikleri oldukça dikkat çekti. Gömülmek istemeyen sanatçı bedeninin yakılmasını istediğini belirtti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:27
Volkan Konak vasiyet etti; Bedenimi yakıp küllerimi savursunlar

Önceki akşam İstanbul Maslak'taki bir mekanda sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yaptığı vasiyet açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. şarkıları arasında seyircilerle birlikte yaptığı sohbetlerle de tanınan şarkıcı konuşma sırasında vasiyetini açıkladı ve gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini söyledi.

Volkan Konak

52 yaşındaki şarkıcının bu talebi herkesi şaşırtırtı ve, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzonumun üstüne" diye konuştu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan felaket olaylarına da değinen Konak sohbeti sırasında "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak

Ünlü Tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter de öldükten sonra yakılmak istediğini vasiyet emiş fakat geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz duayen sanaçının bu isteği yerine getirilmemişti.


 

Anahtar Kelimeler:
VasiyetVolkan Konak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Volkan Konak'ın ilginç vasiyeti
Şarkıcı Volkan Konak'ın ilginç vasiyeti
Ayşegül Doğan estetikle Aslıhan Doğan Turan'a benzedi
Ayşegül Doğan estetikle Aslıhan Doğan Turan'a benzedi
Cem Yılmaz'dan espirili Serenay Sarıkaya açıklama
Cem Yılmaz'dan espirili Serenay Sarıkaya açıklama
Derya Uluğ Merve Özbey'in düğünündeki iddialı dekolteli elbisesi ile olay oldu!
Derya Uluğ Merve Özbey'in düğünündeki iddialı dekolteli elbisesi ile olay oldu!
Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor'da yarışacak!
Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisi aynı takımda Survivor'da yarışacak!
Cem Yılmaz 15 yıl aradan sonra OPET'in yeniden reklam yüzü oldu
Cem Yılmaz 15 yıl aradan sonra OPET'in yeniden reklam yüzü oldu

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 13 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kredi başvurusunda kredi hesaba hemen yatar mı? Çekilen kredi hesaba ne zaman gelir?
Evde kurşun kalem paketleme işi nasıl alınır? Evde kurşun kalem paketleme işi ile para kazanma
En düşük ve en yüksek sigorta primi ödemeleri ne kadar? SGK 2020 Sigorta prim ödeme miktarları
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
Doğum borçlanmasında hesaplama nasıl yapılır? 2020 doğum borçlanması hesaplama işlemleri
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacı Özlem Kurt kimdir? Özlem Kurt hakkında bilgiler
Jet Sosyete Star TV'de ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gülşah Ve Kaynanası Emine kimdir?
Türkiye e-SIM ve 5G'ye ne zaman geçecek? 5G neleri değiştirecek?
İşkur çalışma saatleri 2020 İşkur büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşkur Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 İşkur mesai saatleri
Kamu Ve özel sektöre 500 büro memuru alınacak! Alınacak büro memurları hangi illerde görev yapacak?
Instagram kullanıcı adı değişikliği nasıl yapılır?
İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? İş yeri hekimi nasıl olabilirim?
Hakmar aktüel ürünleri 12-16 Şubat 2020 tarihleri indirim kampanyası kataloğu
12 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatillerinde kesilir mi? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde tam ödenir mi?
Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı? Gündemi sallayan sigaraya zam iddiaları doğru mu?
Adele nasıl zayıfladı? Hangi diyetle kaç kilo verdi?
2020 memur aile yardım ödeneği eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
ÖSYM mobil başvuru nasıl yapılır? ÖSYM mobil uygulama ile başvuru dönemi başladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.