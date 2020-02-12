Volkan Konak vasiyet etti; Bedenimi yakıp küllerimi savursunlar

Önceki akşam İstanbul Maslak'taki bir mekanda sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yaptığı vasiyet açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. şarkıları arasında seyircilerle birlikte yaptığı sohbetlerle de tanınan şarkıcı konuşma sırasında vasiyetini açıkladı ve gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini söyledi.

52 yaşındaki şarkıcının bu talebi herkesi şaşırtırtı ve, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzonumun üstüne" diye konuştu.

Türkiye'de son günlerde yaşanan felaket olaylarına da değinen Konak sohbeti sırasında "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" ifadelerini kullandı.

Ünlü Tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter de öldükten sonra yakılmak istediğini vasiyet emiş fakat geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz duayen sanaçının bu isteği yerine getirilmemişti.



