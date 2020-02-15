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Wilma Elles'dan Marilyn Monroe pozları

Oyuncu Wilma Elles, bir derginin Şubat sayısı için Marilyn Monroe konseptinde pozlar verdi. Elles’in Monroe’a benzediği fotoğraflar büyük beğeni topladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:25
Wilma Elles'dan Marilyn Monroe pozları

Ünlü oyuncu Wilma Elles, bir magazin dergisinin fotoğraf çekimlerinde Marilyn Manroe konseptinde pozlar verdi. Tunca Sarışen’ pozlar veren Elles, Hatice Cebeli’nin bir projesi olan “Yeni Marilyn Wilma Elles’’te” kameraların karşısına geçti. Çekimlerin stylinginde Irmak Özdener, saç bölümünde Emre Altın ve makyaj bölümünde Mesut Özuzun yer aldı.

Wilma Elles’in Marilyn Monroe pozları büyük beğeni topladı.

Wilma Elles’dan Marilyn Monroe Pozları

Wilma Elles Modda Dergisi’nin Şubat ayı sayısı için Marilyn Monroe oldu. Elles’in yeni konseptteki pozları büyük beğeni topladı.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:25
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