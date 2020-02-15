Ünlü oyuncu Wilma Elles, bir magazin dergisinin fotoğraf çekimlerinde Marilyn Manroe konseptinde pozlar verdi. Tunca Sarışen’ pozlar veren Elles, Hatice Cebeli’nin bir projesi olan “Yeni Marilyn Wilma Elles’’te” kameraların karşısına geçti. Çekimlerin stylinginde Irmak Özdener, saç bölümünde Emre Altın ve makyaj bölümünde Mesut Özuzun yer aldı.

Wilma Elles’in Marilyn Monroe pozları büyük beğeni topladı.

Wilma Elles’dan Marilyn Monroe Pozları

Wilma Elles Modda Dergisi’nin Şubat ayı sayısı için Marilyn Monroe oldu. Elles’in yeni konseptteki pozları büyük beğeni topladı.