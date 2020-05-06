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Yağmur Aşık “yüzüne kezzap atarım” dedi, başı belaya girdi

Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, aleyhine şahitlik eden okul müdürünü tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye verildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:04
Yağmur Aşık “yüzüne kezzap atarım” dedi, başı belaya girdi


Edinilen bilgiye göre Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşini “çocuklarını darp ediyor” gerekçesiyle mahkemeye verdi. Çocukları darp ettiği ile ilgili fotoğraflı kanıt olmasına rağmen suçlamaları reddeden Yağmur Aşık,  oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürünün de kendisi aleyhine şahitlik yapması sonucu çileden çıktı.  

Yağmur Aşık “yüzune kezzap atarım” dedi, başı belaya girdi

Okul müdürü Asiye K., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini beyan etti. Asiye K., Yağmur Aşık’ın kendisini "Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir. Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak, serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım." Diyerek tehdit ettiğini iddia etti. 

Yağmur Aşık “yüzune kezzap atarım” dedi, başı belaya girdi

Son Güncelleme: 06.05.2020 12:04
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TehditKezzapEmre AşıkYağmur Aşık
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