Yağmur Tanrısevsin fiziği ile büyüledi

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Tanrısevsin’in instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncu güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin fotoğrafta mükemmel fiziğini ortaya koydu. Güzel oyuncu son olarak Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte Baba Parası adlı filmde yer almıştı. Güzel oyuncu filmin galası için şu sıralar Berlin’de. Güzel oyuncu Berlin’de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

“Şans, iyi niyetli olmaktır”

Güzel oyuncu film için verdiği bir röportajda şans ile ilgili dikkat çekici ifadelerde bulunmuştu. Tanrısevsin, şanslı bir insan olduğunu ancak şansın bir yere kadar götürdüğü söylerken, şansın yanında çok çalışmak gerektiğini ifade etti. Güzel oyuncu başarı için şansın yanında çok çalışmanın gerektiği vurgulayarak art niyetli olmadan her konuda en iyisini yaptığınızda aslında şansı insanın yarattığını dile getirdi.