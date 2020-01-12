Yağmur Tanrısevsin fiziği ile büyüledi

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Tanrısevsin’in instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncu güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekti.
“Şans, iyi niyetli olmaktır”
Güzel oyuncu film için verdiği bir röportajda şans ile ilgili dikkat çekici ifadelerde bulunmuştu. Tanrısevsin, şanslı bir insan olduğunu ancak şansın bir yere kadar götürdüğü söylerken, şansın yanında çok çalışmak gerektiğini ifade etti. Güzel oyuncu başarı için şansın yanında çok çalışmanın gerektiği vurgulayarak art niyetli olmadan her konuda en iyisini yaptığınızda aslında şansı insanın yarattığını dile getirdi.